Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Северной Македонии один на один

11 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Северная Македония Горданы Сильяновска-Давковой один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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