https://news.day.az/officialchronicle/1736043.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Северной Македонии один на один 11 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Северная Македония Горданы Сильяновска-Давковой один на один.
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Северной Македонии один на один
11 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Северная Македония Горданы Сильяновска-Давковой один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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