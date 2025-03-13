Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума

В эти минуты в Баку, во Дворце "Гюлистан", под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проходит XII Глобальный Бакинский форум на тему "Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности", организованный Международным центром Низами Гянджеви.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия Форума принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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