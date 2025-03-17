https://news.day.az/officialchronicle/1737822.html Ханлар Велиев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени - РАСПОРЯЖЕНИЕ За многолетнюю плодотворную деятельность в органах прокуратуры Азербайджанской Республики Ханлар Рустам оглу Велиев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Ханлар Велиев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени - РАСПОРЯЖЕНИЕ
За многолетнюю плодотворную деятельность в органах прокуратуры Азербайджанской Республики Ханлар Рустам оглу Велиев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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