Президент Ильхам Алиев выделил 5 миллионов манатов Госагентству водных ресурсов - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению обеспечения оросительной водой сельскохозяйственных площадей в селе Ивановка Исмайыллинского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, для улучшения обеспечения оросительной водой 1250 гектаров посевных площадей в селе Ивановка Исмайыллинского района Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана первоначально выделяется 5.000.000.0 (пять миллионов) манатов.
Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем распоряжении.
Министерство экономики Азербайджанской Республики должно предусмотреть в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год при распределении финансируемых государством инвестиционных расходов финансовые средства, необходимые для завершения обеспечения оросительной водой посевных площадей, указанных в настоящем Распоряжении.
Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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