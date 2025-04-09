https://news.day.az/officialchronicle/1743366.html Президент Ильхам Алиев: Американо-азербайджанские отношения в период администрации Байдена-Блинкена можно охарактеризовать как кризисные Отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном в период администрации Байдена-Блинкена можно охарактеризовать как отношения в кризисе. И причиной этого были не мы.
Президент Ильхам Алиев: Американо-азербайджанские отношения в период администрации Байдена-Блинкена можно охарактеризовать как кризисные
Отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном в период администрации Байдена-Блинкена можно охарактеризовать как отношения в кризисе. И причиной этого были не мы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".
Глава государства отметил, что мы всегда хотели иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами, которые являются сильнейшей страной в мире.
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