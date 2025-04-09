Президент Ильхам Алиев: Американо-азербайджанские отношения в период администрации Байдена-Блинкена можно охарактеризовать как кризисные

Отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном в период администрации Байдена-Блинкена можно охарактеризовать как отношения в кризисе. И причиной этого были не мы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

Глава государства отметил, что мы всегда хотели иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами, которые являются сильнейшей страной в мире.