https://news.day.az/officialchronicle/1743409.html Президент Ильхам Алиев: USAID – полностью коррумпированная организация Шаги, предпринятые Президентом Трампом, весьма многообещающие, но это еще не конец. USAID - один из гигантов и это полностью коррумпированная организация. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".
Президент Ильхам Алиев: USAID – полностью коррумпированная организация
Шаги, предпринятые Президентом Трампом, весьма многообещающие, но это еще не конец. USAID - один из гигантов и это полностью коррумпированная организация.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".
Отметив, что деятельность радиостанций "Свобода" и "Голос Америки" приостановлена, но этого недостаточно, глава государства указал на то, что необходимо пресечь деятельность таких институтов, как Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency, которые служат политической вражде.
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