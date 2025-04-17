https://news.day.az/officialchronicle/1745511.html Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Словении - ФОТО 17 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Словения Таню Файон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Словении - ФОТО
17 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Словения Таню Файон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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