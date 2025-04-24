Президент Ильхам Алиев встретился в Пекине с председателем компании China Energy Engineering Corporation Limited

24 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Пекине с председателем компании China Energy Engineering Corporation Limited (Energy China) Сун Хайляном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было подчеркнуто, что компания China Energy Engineering Corporation Limited в настоящее время реализует в Азербайджане несколько проектов. В частности, она является подрядчиком мегапроекта ветроэнергетики мощностью 1 гигаватт в Каспийском море. China Energy Engineering Corporation Limited вложила инвестиции в проект солнечной энергии и другие проекты в Физулинском районе.

Сун Хайлян выступил с предложениями о сотрудничестве возглавляемой им компании с Азербайджаном по энергетическим коридорам.

Глава государства коснулся приоритетности и стратегического характера сотрудничества с компанией China Energy Engineering Corporation Limited.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о долгосрочном совместном проекте энергетического планирования. Следует отметить, что документ об этом также был подписан в рамках государственного визита Президента Азербайджана в Китай.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с созданием в Азербайджане в будущем центра энергетических исследований. С учетом большого опыта компании в области водного управления состоялся обмен мнениями о сотрудничестве и в этой сфере.

Отметим, что компания, сфера деятельности которой, наряду с проектами в области возобновляемой энергии, охватывает и такие направления, как водородная энергия, хранение энергии и строительство крупных электросетей, имеет 256 филиалов в 147 странах. В настоящее время она реализует 416 проектов и контролирует 50 процентов рынка возобновляемой энергии Китая.