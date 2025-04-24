https://news.day.az/officialchronicle/1747343.html Президент Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу CGTN - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).
Президент Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу CGTN - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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