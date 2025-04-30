Президент Ильхам Алиев открыл ряд предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке

30 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Сумгайытский химический промышленный парк, где принял участие в открытии завода строительных химикатов ООО "Карташ Кимья" и завода по производству грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения марки IVECO ООО Az-Tex-Import.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала состоялось открытие завода по производству строительных химикатов ООО "Карташ Кимья".

Министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о промышленных зонах в нашей стране и деятельности Сумгайытского химического промышленного парка.

В настоящее время в Азербайджане функционирует 9 промышленных парков и 4 промышленных квартала. На сегодняшний день статус резидента или нерезидента по промышленным зонам получили 170 субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций 8,1 млрд манатов. Предприниматели инвестировали в промышленные зоны более 6,9 млрд манатов и создали свыше 10 600 постоянных рабочих мест. За минувший период промышленные зоны реализовали продукцию на сумму 16,2 млрд манатов, продукция на сумму 5,2 млрд манатов была экспортирована.

Сумгайытский химический промышленный парк, созданный Указом Президента Азербайджана в 2011 году, является первым промышленным парком в нашей стране и крупнейшим на Южном Кавказе.

На территории парка площадью 613 гектаров функционируют предприятия по производству и переработке конкурентоспособной продукции в нефтехимической и других приоритетных отраслях промышленности. Здесь статус резидента получили 39 субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций свыше около 6 млрд манатов, 24 из них уже функционируют. Сегодня, с вводом в эксплуатацию двух заводов, число действующих здесь предприятий достигло 26. Резидентами парка до сих пор реализовано продукции на общую сумму около 14 миллиардов манатов, из которых около 5 миллиардов манатов приходится на долю экспорта. В Сумгайытском химическом промышленном парке в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство увеличилось на 14,2 процента, а экспорт - на 17,2 процента. В настоящее время здесь на постоянной основе трудоустроено более 6 тысяч человек. Произведенная в парке продукция экспортируется более чем в 70 стран мира.

В связи с заводом по производству строительных химикатов было сообщено, что ООО "Карташ Кимья" в июле 2022 года получило статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка. Под строительство завода, фундамент которого был заложен главой государства в 2023 году, отведена территория площадью 2,5 гектара.

На предприятии, оснащенном передовым оборудованием турецкого производства, установлено 7 линий по выпуску различных видов продукции. Производственная мощность завода составляет 295 тыс. тонн продукции в год. Основное сырье, используемое в производстве продукции, обеспечивается за счет отечественных ресурсов. Запуск нового завода позволит не только расширить ассортимент продукции, но и обеспечить импортозамещение благодаря налаживанию производства ранее не выпускавшейся продукции. Наряду с этим, предусмотрен экспорт продукции в Турцию, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Россию и Грузию.

Глава государства ввел завод в действие.

Здесь будут производиться сухие смеси на цементной основе, гидроизоляционные материалы и материалы для напольных покрытий, добавки для помола цемента, добавки для бетона, а также основное сырье для него.

В настоящее время на заводе обеспечены работой 102 человека. На следующем этапе планируется увеличить число работников до 245 человек.

Инвестиционная емкость проекта составляет 25 миллионов манатов. Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил предприятию льготный кредит в размере 6 миллионов манатов. Предприятие также воспользовалось льготами, предоставляемыми резидентам.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев также принял участие в открытии завода по производству грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения марки IVECO ООО Az-Tex-Import.

ООО Az-Tex-Import было зарегистрировано в качестве резидента Сумгайытского химического промышленного парка в апреле 2022 года. Фундамент этого предприятия был заложен главой государства в том же году.

Предприятие будет осуществлять сборку грузовиков и автомобилей специального назначения итальянской марки IVECO. В рамках второй фазы проекта также предусматривается производство кузовов автомобилей. На заводе будет производиться 100 единиц грузовиков и специальной техники, а также 300 единиц кузовов в год. В рамках обоих этапов на предприятии планируется создать 150 новых рабочих мест. На первом этапе работой уже обеспечены 96 человек.

Глава государства ввел предприятие в действие.

Производимую продукцию предусматривается продавать на внутреннем рынке, а также экспортировать на зарубежные рынки. ООО Az-Tex-Import также воспользовалось всеми налоговыми и таможенными льготами, предоставляемыми резидентам Сумгайытского промышленного парка.

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет более 19,2 млн манатов. Территория предприятия охватывает 4 гектара.

Начало деятельности новых предприятий придаст импульс развитию ненефтяного сектора нашей страны, расширит географию экспорта, ускорит диверсификацию экономики, внесет существенный вклад в повышение занятости населения.