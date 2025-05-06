https://news.day.az/officialchronicle/1750702.html Президент Ильхам Алиев назначил председателей ряда судов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении заместителя председателя Верховного суда Азербайджанской Республики и председателей судебных коллегий, председателей судебных коллегий апелляционных судов и председателей некоторых судов первой инстанции.
Президент Ильхам Алиев назначил председателей ряда судов
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении заместителя председателя Верховного суда Азербайджанской Республики и председателей судебных коллегий, председателей судебных коллегий апелляционных судов и председателей некоторых судов первой инстанции.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ сообщает, что согласно распоряжению, назначения произведены в соответствии со статьей 94 закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях".
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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