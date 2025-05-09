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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов и дочерей Азербайджана, погибших в борьбе за Победу над фашизмом

9 мая Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, погибших за Победу над фашизмом, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется