https://news.day.az/officialchronicle/1751505.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента четвертого жилого комплекса в Шуше 9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента четвертого жилого комплекса, который будет построен в Шуше.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента четвертого жилого комплекса в Шуше
9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента четвертого жилого комплекса, который будет построен в Шуше.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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