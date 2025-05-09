Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Ходжалы" и Центра цифрового управления ОАО "Азеришыг"

9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Ходжалы" и Центра цифрового управления Открытого акционерного общества "Азеришыг".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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