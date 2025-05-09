https://news.day.az/officialchronicle/1751516.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Ходжалы" и Центра цифрового управления ОАО "Азеришыг" 9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Ходжалы" и Центра цифрового управления Открытого акционерного общества "Азеришыг". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Ходжалы" и Центра цифрового управления ОАО "Азеришыг"
9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Ходжалы" и Центра цифрового управления Открытого акционерного общества "Азеришыг".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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