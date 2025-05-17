В Азербайджане будет вестись реестр государственных служащих.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о регулировании ряда вопросов, связанных с ведением реестра государственных служащих.

Указом утвержден Порядок ведения реестра государственных служащих.

Кабинету министров поручено решать вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Государственным органам и соответствующим юридическим лицам публичного права в рамках статьи 6.4 закона "О юридических лицах публичного права" поручено в течение шести месяцев обеспечить передачу и внесение в информационный ресурс "Реестр государственных служащих" данных о государственных служащих, работающих в их структурных подразделениях, включая лиц, принятых на службу в качестве стажеров или на испытательный срок, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

Государственному экзаменационному центру поручено принять необходимые меры по формированию, ведению, организации деятельности и развитию реестра.