Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Венгрию

20 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл с рабочим визитом в Венгрию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока и другие официальные лица.