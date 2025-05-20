https://news.day.az/officialchronicle/1754163.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Венгрию - ФОТО 20 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл с рабочим визитом в Венгрию.
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Венгрию - ФОТО
20 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл с рабочим визитом в Венгрию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока и другие официальные лица.
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