Михеил Кавелашвили направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Грузии Михеил Кавелашвили направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
От имени грузинского народа и от себя лично передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости. Этот знаменательный день является ярким символом национальной гордости, стойкости и упорства азербайджанского народа.
За всю свою историю Азербайджан преодолел множество трудностей, чтобы стать сильным, независимым государством, обладающим авторитетом на международной арене.
Мы в Грузии высоко ценим образцовую дружбу и прочное стратегическое партнерство, объединяющее наши народы. Наши страны неизменно солидарны, руководствуясь взаимным уважением и общим взглядом на будущее.
Грузия остается приверженной своей поддержке устойчивого развития Азербайджана. Убежден, что благодаря нашему тесному сотрудничеству мы сможем внести значительный вклад в обеспечение прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.
С нетерпением ожидаю возможности приветствовать Вас в Тбилиси в ближайшем будущем.
В связи с этим важным праздником еще раз передаю самые искренние поздравления Вам и азербайджанскому народу, желаю мира, процветания и постоянных успехов", - говорится в письме.
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