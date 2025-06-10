Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Польши
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Польши Каролю Навроцкому.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Навроцкий,
Искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Республики Польша.
Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеют добрые традиции. Верю, что мы будем прилагать совместные усилия на пути укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Польши".
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