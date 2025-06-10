Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Польши

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Польши Каролю Навроцкому.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Навроцкий,

Искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Республики Польша.

Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Польшей имеют добрые традиции. Верю, что мы будем прилагать совместные усилия на пути укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Польши".