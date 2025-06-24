Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире

В Мингячевире проходит церемония открытия электростанции "8 Ноября".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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