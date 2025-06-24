Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на проходящем через город Евлах участке магистральной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией - ФОТО - ВИДЕО

23 июня 11:31 (UTC+04), Официальная хроника 11 137