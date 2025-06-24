https://news.day.az/officialchronicle/1763020.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире В Мингячевире проходит церемония открытия электростанции «8 Ноября». Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире
В Мингячевире проходит церемония открытия электростанции "8 Ноября".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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