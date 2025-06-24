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Президент Ильхам Алиев принял в Мингячевире итальянскую делегацию во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy - ФОТО

24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Мингячевире делегацию во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется