Президент Ильхам Алиев принял в Мингячевире итальянскую делегацию во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy

24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Мингячевире делегацию во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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