https://news.day.az/officialchronicle/1763056.html Президент Ильхам Алиев принял в Мингячевире итальянскую делегацию во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy - ФОТО 24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Мингячевире делегацию во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял в Мингячевире итальянскую делегацию во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy - ФОТО
24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Мингячевире делегацию во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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