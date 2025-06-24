https://news.day.az/officialchronicle/1763116.html Президент Ильхам Алиев принял в Мингячевире председателя правления китайской компании Dongfang Electric International Corporation - ФОТО 24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Мингячевире председателя правления китайской компании Dongfang Electric International Corporation Чэнь Цяна, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял в Мингячевире председателя правления китайской компании Dongfang Electric International Corporation - ФОТО
24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Мингячевире председателя правления китайской компании Dongfang Electric International Corporation Чэнь Цяна, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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