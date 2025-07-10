https://news.day.az/officialchronicle/1766742.html В Абу-Даби началась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ВИДЕО 10 июля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) началась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Абу-Даби началась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ВИДЕО
10 июля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) началась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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