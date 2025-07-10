В Абу-Даби началась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном

10 июля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) началась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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