https://news.day.az/officialchronicle/1766803.html Президент Ильхам Алиев и Никол Пашинян вернулись в зал переговоров - ВИДЕО 10 июля в Абу-Даби, после перерыва, продолжается встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиев с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передает Day.Az, лидеры двух стран вернулись в зал переговоров.
Президент Ильхам Алиев и Никол Пашинян вернулись в зал переговоров - ВИДЕО
10 июля в Абу-Даби, после перерыва, продолжается встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиев с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Day.Az, лидеры двух стран вернулись в зал переговоров.
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