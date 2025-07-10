Президент Ильхам Алиев и Никол Пашинян вернулись в зал переговоров

10 июля в Абу-Даби, после перерыва, продолжается встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиев с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, лидеры двух стран вернулись в зал переговоров.