https://news.day.az/officialchronicle/1766898.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в ОАЭ - ВИДЕО На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Объединенные Арабские Эмираты. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты (09-10.07.2025)".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в ОАЭ - ВИДЕО
На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Объединенные Арабские Эмираты.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты (09-10.07.2025)".
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