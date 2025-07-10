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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в ОАЭ - ВИДЕО

На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Объединенные Арабские Эмираты. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты (09-10.07.2025)".