На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в ОАЭ

На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты (09-10.07.2025)".