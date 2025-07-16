Cостоялась встреча один на один между Президентом Ильхамом Алиевым и Председателем Халк Маслахаты Туркменистана

16 июля состоялась встреча один на один между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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