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Cостоялась встреча один на один между Президентом Ильхамом Алиевым и Председателем Халк Маслахаты Туркменистана - ФОТО

16 июля состоялась встреча один на один между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется