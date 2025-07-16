Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова

16 июля состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.