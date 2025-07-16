https://news.day.az/officialchronicle/1768190.html Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова 16 июля состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова
16 июля состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
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