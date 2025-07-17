https://news.day.az/officialchronicle/1768325.html Президент Ильхам Алиев подарил Гурбангулы Бердымухамедову на Джыдыр дюзю карабахского скакуна по кличке "Достлуг" - ФОТО 17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побывали на Джыдыр дюзю. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь состоялась презентация карабахских скакунов.
Президент Ильхам Алиев подарил Гурбангулы Бердымухамедову на Джыдыр дюзю карабахского скакуна по кличке "Достлуг" - ФОТО
17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побывали на Джыдыр дюзю.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь состоялась презентация карабахских скакунов.
Президент Ильхам Алиев подарил председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову карабахского скакуна по кличке "Достлуг".
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