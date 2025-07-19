На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями села Ханъюрду

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями села Ханъюрду.

Как сообщает в субботу Day.Az, в публикации говорится:

"Встреча Президента Ильхама Алиева с жителями в селе Ханъюрду Ходжалы (18.07.2025)".