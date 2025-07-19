https://news.day.az/officialchronicle/1768682.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями села Ханъюрду - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями села Ханъюрду. Как сообщает в субботу Day.Az, в публикации говорится: "Встреча Президента Ильхама Алиева с жителями в селе Ханъюрду Ходжалы (18.07.2025)".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями села Ханъюрду - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями села Ханъюрду.
Как сообщает в субботу Day.Az, в публикации говорится:
"Встреча Президента Ильхама Алиева с жителями в селе Ханъюрду Ходжалы (18.07.2025)".
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