Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – страна, занявшая очень правильную позицию с экологической точки зрения

Что касается нашего вклада в глобальную климатическую повестку, я считаю, что Азербайджан занял очень правильную позицию с экологической точки зрения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

"Мы не используем уголь для производства электроэнергии. Мы используем только гидроэнергию и природный газ. С недавних пор мы также приступили к производству солнечной энергии. У нас огромные энергетические ресурсы в этом плане. Мы уже подписали большое количество инвестиционных контрактов", - подчеркнул глава государства.