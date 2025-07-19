https://news.day.az/officialchronicle/1768774.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – страна, занявшая очень правильную позицию с экологической точки зрения Что касается нашего вклада в глобальную климатическую повестку, я считаю, что Азербайджан занял очень правильную позицию с экологической точки зрения. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – страна, занявшая очень правильную позицию с экологической точки зрения
Что касается нашего вклада в глобальную климатическую повестку, я считаю, что Азербайджан занял очень правильную позицию с экологической точки зрения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
"Мы не используем уголь для производства электроэнергии. Мы используем только гидроэнергию и природный газ. С недавних пор мы также приступили к производству солнечной энергии. У нас огромные энергетические ресурсы в этом плане. Мы уже подписали большое количество инвестиционных контрактов", - подчеркнул глава государства.
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