Президент Ильхам Алиев: Если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с Зангезурским коридором, то ее шансы стать транзитной страной приближаются к нулю

Если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с открытием Зангезурского коридора, то ее шансы когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

"К сожалению, на армянской стороне никакие работы (связанные с Зангезурским коридором - ред.) за последние пять лет не велись. Этот вопрос сознательно снимается с повестки дня. В таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю. Если они будут и дальше блокировать этот процесс, я думаю, они окажутся не только в транспортной изоляции, в которой они сегодня находятся, но и в определенной степени в политической изоляции", - отметил глава государства.