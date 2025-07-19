Президент Ильхам Алиев: Внешний долг тех, кто нас критикует, составляет 100 процентов ВВП и больше

Мы построили сильную страну с сильной экономикой. Наш внешний долг составляет 6,9 процента ВВП. А у тех, кто критикует нас, он составляет 100 процентов ВВП и больше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

"Мы сократили уровень бедности до 5 процентов, а в ситуации с Францией эта цифра ещё больше", - сказал глава государства, подчеркнув, что это реальное состояние дел. "Это наша земля. Это наша жизнь. И мы хотели бы, чтобы и они [в Европе] относились к нам с должным уважением. Мы делаем то, что азербайджанский народ говорит нам делать. Честно говоря, мы уже перестали прилагать усилия, чтобы повлиять на мнение об Азербайджане в Европе, видя, что это пустая трата времени".