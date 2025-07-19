Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем африканские страны в борьбе с климатическими изменениями

Мы поддерживаем африканские страны в борьбе с климатическими изменениями. Это один из основных приоритетов нашей программы действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

"Как президент COP29, я заявил, что у нас будет особый формат сотрудничества с малыми островными развивающимися государствами, поскольку угроза для них носит экзистенциальный характер. Мы знаем, что их существование в целом зависит от уровня мирового океана", - подчеркнул Президент Азербайджана.