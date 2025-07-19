https://news.day.az/officialchronicle/1768829.html Президент Ильхам Алиев: Мы привлекаем иностранных инвесторов в энергетический сектор Азербайджана У нас хорошие контакты с ведущими международными компаниями. Со многими из них мы работаем в качестве инвесторов. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме. "Мы инвестируем через крупные международные группы.
Президент Ильхам Алиев: Мы привлекаем иностранных инвесторов в энергетический сектор Азербайджана
У нас хорошие контакты с ведущими международными компаниями. Со многими из них мы работаем в качестве инвесторов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
"Мы инвестируем через крупные международные группы. Одновременно мы привлекаем иностранных инвесторов в энергетический сектор Азербайджана", - добавил глава государства.
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