Президент Ильхам Алиев: Мы привлекаем иностранных инвесторов в энергетический сектор Азербайджана

У нас хорошие контакты с ведущими международными компаниями. Со многими из них мы работаем в качестве инвесторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

"Мы инвестируем через крупные международные группы. Одновременно мы привлекаем иностранных инвесторов в энергетический сектор Азербайджана", - добавил глава государства.