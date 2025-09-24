https://news.day.az/officialchronicle/1782995.html Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США - ФОТО 24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
