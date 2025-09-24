https://news.day.az/officialchronicle/1782997.html Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с Премьер-министром Болгарии - ФОТО 24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с Премьер-министром Республики Болгария Росеном Желязковым. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
