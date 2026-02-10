https://news.day.az/officialchronicle/1815281.html США и Азербайджан на протяжении долгого времени осуществляют важное стратегическое сотрудничество - Джеймс Д. Вэнс Передаю Вам и всему азербайджанскому народу личные приветствия Президента США. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
Он отметил, что США и Азербайджан уже давно осуществляют важное стратегическое сотрудничество: "Возможно, многие этого не знают, но азербайджанцы были одними из последних, кто покинул Афганистан. Работая в очень сложных условиях, они обеспечили себе репутацию самых крутых и яростных бойцов в мире".
