Азербайджан и Соединенные Штаты переворачивают страницу для того, чтобы начать новую главу - Вице-президент США Сегодня мы находимся здесь, чтобы поблагодарить Азербайджан за дружбу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
Подчеркнув, что между Азербайджаном и США открываются новые возможности, Вэнс добавил: "Под руководством Президента Дональда Трампа и Президента Ильхама Алиева наши отношения станут еще лучше и будут развиваться сильнее".
