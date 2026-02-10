Азербайджан и Соединенные Штаты переворачивают страницу для того, чтобы начать новую главу

Сегодня мы находимся здесь, чтобы поблагодарить Азербайджан за дружбу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что между Азербайджаном и США открываются новые возможности, Вэнс добавил: "Под руководством Президента Дональда Трампа и Президента Ильхама Алиева наши отношения станут еще лучше и будут развиваться сильнее".