Эммануэль Макрон поблагодарил Президента Ильхама Алиева Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил Президента Ильхама Алиева за созданные условия для эвакуации граждан Франции в Иране через Азербайджан. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Макрон, в частности, сказал в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджана.
Глава нашего государства поблагодарил Макрона за телефонный звонок и проявленную солидарность.
