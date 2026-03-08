Эммануэль Макрон поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил Президента Ильхама Алиева за созданные условия для эвакуации граждан Франции в Иране через Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Макрон, в частности, сказал в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджана.

Глава нашего государства поблагодарил Макрона за телефонный звонок и проявленную солидарность.