В Азербайджане установлены новые должностные оклады для руководящих работников некоторых госорганов

В Азербайджане установлены новые должностные оклады руководителей некоторых государственных органов Азербайджанской Республики и их заместителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, устанавливаются ежемесячные должностные оклады руководителей некоторых государственных органов Азербайджанской Республики и их заместителей (за исключением случаев, определяемых Президентом Азербайджанской Республики) по пятой ступени оплаты в следующих размерах:

Премьер-министр - 17 160 манатов

Первый заместитель премьер-министра - 15 950 манатов

Заместитель премьер-министра - 14 850 манатов

министр - 13 750 манатов

Руководитель другого центрального органа исполнительной власти и органа, приравниваемого к центральному органу исполнительной власти - 13 200 манатов

первый заместитель министра - 12 650 манатов

заместитель министра, первый заместитель руководителя другого центрального органа исполнительной власти и органа, приравниваемого к центральному органу исполнительной власти - 12100 манатов

заместитель руководителя другого центрального органа исполнительной власти и органа, приравниваемого к центральному органу исполнительной власти - 11 550 манатов

Кроме того, устанавливаются ежемесячные должностные оклады глав местных органов исполнительной власти по пятой ступени оплаты в следующих размерах:

по городу Баку - 13 200 манатов

городам Гянджа и Сумгайыт - 9 900 манатов

другим городам, районам и городским районам - 8 800 манатов.

Также устанавливается, что с учетом статьи 33-4.3 Закона Азербайджанской Республики "О государственной службе" базовый ежемесячный должностной оклад (первая ступень оплаты) по должностям, указанным в частях 1 и 2 настоящего Указа, определяется путем деления ежемесячного должностного оклада по пятой ступени оплаты на коэффициент 1,1, а ежемесячные должностные оклады по другим уровням оплаты - с применением 2,5-процентного увеличения соответственно по каждой ступени по отношению к базовому ежемесячному должностному окладу и округляются до целого числа (с последней цифрой "0" или "5").

Должностной оклад, надбавки, премии и другие выплаты, выплаченные лицам, предусмотренным в частях 1 и 2 настоящего Указа, до вступления в силу настоящего Указа, включаются в ежемесячный должностной оклад, определяемый настоящим Указом.

В целях формирования фонда заработной платы на основе установленных в соответствии с настоящим Указом должностных окладов в составе расходов на содержание государственных органов ежегодно предусматривать в государственном бюджете годовой фонд заработной платы, рассчитанный по первой ступени оплаты должностных окладов, и дополнительные средства в размере 10 процентов от него.

Отменяются части 1-4 Указа Президента Азербайджанской Республики от 1 марта 2022 года номер 1609 "О повышении заработной платы руководящих работников некоторых государственных органов Азербайджанской Республики и внесении изменений в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики "Об определении новых должностных окладов руководящим работникам некоторых государственных органов Азербайджанской Республики" от 10 августа 2004 года номер 348" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2022, номер 3, статья 197 (Том I); 2024, номер 7, статья 796).

Настоящий Указ применяется с 1 января 2026 года.