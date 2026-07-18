Народный художник Омар Эльдаров выразил признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Корифей национального искусства, скульптор-монументалист, лауреат государственных премий Азербайджана и СССР, кавалер орденов "Гейдар Алиев", "Независимость", "Труд", "Честь", народный художник, академик Омар Эльдаров выразил признательность Президенту Фонда Гейдара Алиева, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, помощь в организации лечения.

Как передает Day.Az, об этом Омар Эльдаров сказал корреспонденту Trend.

99-летний Омар Эльдаров в настоящее время чувствует себя лучше и продолжает лечение в амбулаторных условиях.

"Я уже дома. Сейчас чувствую себя относительно хорошо, и через несколько дней, надеюсь, станет еще лучше. Искренне благодарю Фонд Гейдара Алиева и уважаемую Мехрибан Алиеву за проявленные ко мне внимание, заботу и поддержку. Большое спасибо всем за оказанную помощь", - сказал он.

Напомним, что Омар Эльдаров был госпитализирован в Центральную клиническую больницу из-за ухудшения состояния здоровья, связанного с возрастом и влиянием жаркой погоды. Позже, после медицинского обследования, его выписали домой.