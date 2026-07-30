https://news.day.az/officialchronicle/1851077.html Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан - ФОТО - ВИДЕО 30 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Кыргызскую Республику с государственным визитом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан - ФОТО - ВИДЕО
30 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Иссык-Куль города Чолпон-Ата в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова.
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