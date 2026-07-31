https://news.day.az/officialchronicle/1851257.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил, в частности, на проходящей в кыргызском городе Чолпон-Ата неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии
Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил, в частности, на проходящей в кыргызском городе Чолпон-Ата неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.
"Хочу вас заверить, что Азербайджан будет активным членом консультативного формата и со своей стороны будет прилагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы", - подчеркнул глава государства.
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