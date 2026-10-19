https://news.day.az/officialchronicle/1867994.html TƏBİB передан в подчинение Минздрава Азербайджана Публичное юридическое лицо "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" передано в подчинение Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ. Новость обновляется
TƏBİB передан в подчинение Минздрава Азербайджана
Публичное юридическое лицо "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" передано в подчинение Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Новость обновляется
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