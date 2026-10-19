https://news.day.az/officialchronicle/1867998.html Теймур Мусаев назначен заместителем премьер-министра Теймур Юсиф оглы Мусаев назначен заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
Теймур Мусаев назначен заместителем премьер-министра
Теймур Юсиф оглы Мусаев назначен заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
Другим распоряжением, подписанным ранее Президентом Ильхамом Алиевым, Теймур Юсиф оглы Мусаев освобожден от должности министра здравоохранения Азербайджанской Республики.
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