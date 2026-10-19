https://news.day.az/officialchronicle/1867999.html Анар Байрамов назначен министром здравоохранения Анар Магеррам оглу Байрамов назначен министром здравоохранения Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Анар Байрамов назначен министром здравоохранения

Официальная хроника, 19 октября 2026 11:36 (UTC +04:00) 7 128
Анар Байрамов назначен министром здравоохранения

Анар Магеррам оглу Байрамов назначен министром здравоохранения Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. 

Отметим, что другим распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, Теймур Юсиф оглы Мусаев освобожден от должности министра здравоохранения Азербайджанской Республики.

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