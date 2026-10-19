https://news.day.az/officialchronicle/1867999.html Анар Байрамов назначен министром здравоохранения Анар Магеррам оглу Байрамов назначен министром здравоохранения Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Анар Байрамов назначен министром здравоохранения
Анар Магеррам оглу Байрамов назначен министром здравоохранения Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Отметим, что другим распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, Теймур Юсиф оглы Мусаев освобожден от должности министра здравоохранения Азербайджанской Республики.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре