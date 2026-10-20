В Азербайджане создан Карабахский национальный парк - Распоряжение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Карабахского национального парка.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы Азербайджанской Республики исторически обладают богатым и самобытным природным наследием.

В период оккупации со стороны Республики Армения биологическому разнообразию на этих территориях был нанесен серьезный ущерб, уничтожены редкие виды растений и животных, внесенных в "Красную книгу" Азербайджанской Республики и "Красный список" Международного союза охраны природы. Все это привело к нарушению экологического баланса в регионе в целом.

За период, прошедший после Отечественной войны, были приняты меры, направленные на восстановление экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях, в том числе их природных экосистем и богатого биоразнообразия, реконструкцию особо охраняемых природных территорий, превращение региона в зону чистой окружающей среды и "зеленого роста".

В рамках Великого возвращения была восстановлена деятельность Баситчайского государственного природного заповедника Азербайджанской Республики на административной территории Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, и Государственного природного заказника "Дашалты" Азербайджанской Республики на административных территориях Шушинского и Ходжалинского районов, входящих в Карабахский экономический район.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях расширения сети особо охраняемых природных территорий, создания новых особо охраняемых природных территорий на освобожденных от оккупации территориях, популяризации и продвижения богатой экосистемы и природного наследия региона в международном масштабе, восстановления и сохранения биоразнообразия, повышения социально-экономических возможностей за счет обеспечения устойчивого использования природных ресурсов и развития экотуризма постановляю:

1. Создать Карабахский национальный парк Азербайджанской Республики на территории общей площадью 88 418,00 гектара, указанной в прилагаемом к настоящему Распоряжению плане землеустройства, выделив 44 773,79 гектара государственных земель в Агдеринском районе, 24 597,80 гектара - в Ходжалинском районе, 13 514,98 гектара - в Кяльбаджарском районе, 5 314,34 гектара - в Шушинском районе и 217,09 гектара - в Лачинском районе, с отнесением указанных земель к категории земель особо охраняемых природных территорий.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.