Острова, до которых нужно плыть неделю, высокогорные деревни, куда не ведут дороги, исследовательские станции в вечной мерзлоте - мы рассказываем о местах, куда путешественнику добраться почти невозможно.

Деревня Гасадалур, Фарерские острова

2. До крошечной деревушки Гасадалур на Фарерских островах только в 2004 году стало возможным добраться на машине - в скале прорубили туннель. До этого всем, кто хотел приехать сюда или уехать отсюда, приходилось проделывать трудный путь через горы (деревня окружена ими со всех сторон), набирая около 400 м высоты каждый раз.

3. В 2012 году население деревни составляло всего 18 человек. Несмотря на захватывающие дух виды, жить тут непросто: даже обычная рыбалка еле может прокормить поселенцев. Гасадалур расположен высоко, спуститься к лодкам напрямую нельзя из-за крутых обрывов, и рыбакам приходится держать лодки в соседней деревне - а это снова путь через горы или через туннель.

4. Однако здесь есть замечательные плодородные плато, подходящие для фермерства, и жители надеются, что с появлением туннеля появятся и желающие осесть в деревне.

Ла-Ринконада, Перу

5. Шахтерский городок Ла-Ринконада в Перуанских Андах находится на высоте 5100 м над уровнем моря и считается самым "высоким" городом на земле.

6. Город находится на леднике, который никогда не тает, а добраться до него можно лишь на тяжелых грузовиках по опасным дорогам, петляющим в горах.

7. На один только путь в Ла-Ринконаду у обычного туриста уходит до недели: сама дорога очень сложна, но к этим трудностям прибавляется горная болезнь - приходится останавливаться для акклиматизации.

8. 30 000 местных жителей заняты в изнурительном деле золотодобычи. Каждый день рабочие спускаются в шахты, чтобы долбить ледяные пещеры в поисках ценных металлов. Во многом поэтому Ла-Ринконада снискала себе репутацию города, в котором живут самые бедные и отчаянные перуанцы, готовые браться за самую тяжелую работу.

9. Многие из них работают здесь бесплатно - в обмен на то, что им разрешают оставлять себе маленькие кусочки найденного золота.

Станция Мак-Мердо, Антарктика

10. Находящаяся в буквальном смысле на краю земли, станция Мак-Мердо - одно из самых удаленных мест на земле.

11. Коренных жителей здесь нет, однако летом (относительно теплым по местным меркам) на станции работает до 1200 ученых и волонтеров.

12. Станция находится рядом с ледником Росс, на северной оконечности континента, и практически всегда покрыта льдом и снегом.

13. Мак-Мердо - станция для международных научных исследований. Раньше путь сюда занимал месяцы (и даже годы) - на кораблях, среди льдов и опасных течений. Теперь здесь сделали три взлетные полосы, и связь с миром стала более регулярной.

14. У ученых есть телевизор, спортзал, маленькое поле для гольфа на девять лунок и даже оранжерея, которая снабжает станцию свежими овощами и фруктами.

Дом на острове Эдлидаэй, в архипелаге Вестманнаэйяр, Исландия

15. Этот дом часто называют самым уединенным домом на свете, и, посмотрев на фотографии, легко понять почему.

16. Остров Эдлидаэй на протяжении 300 лет населяло всего пять семей (несложно догадаться, что браки между родственниками привели к весьма удручающим последствиям, сегодня здесь никто не живет).

17. Единственное имеющееся сейчас на острове строение появилось как лодж для охотников на тупиков - хотя для исландцев дом всегда был загадочным. Кто-то говорил, что он принадлежит Бьорк, кто-то - что таинственному исландскому миллионеру. Странно, но дом долгое время был обнесен забором, хотя бояться тут явно некого.

Иллоккортоормиут, Гренландия

18. Гренландия - самый большой остров в мире (его площадь 2 130 800 км²) с самым маленьким населением (57 000 человек). Соседи своим присутствием здесь явно не надоедают.

19. Иллоккортоормиут, в свою очередь, маленькая охотничья и рыбацкая деревня на восточном побережье. Он входит в муниципалитет размером с Англию, но население его едва превышает 500 человек - а значит, на каждого жителя приходится около 400 км² земли.

20. Жители Иллоккортоормиута живут за счет охоты на белых медведей и китов, а также рыбалки на палтуса в более теплые месяцы. Это одно из самых северных поселений на свете, и оно абсолютно отрезано от остального мира тундрой.

21. Добраться до него можно лишь самолетом (дважды в неделю из Констебль-Пинта, Исландия), вертолетом или лодкой (несколько месяцев в году).

Острова Кергелен, Французские Южные и Антарктические территории

22. Также известный как Острова запустения, архипелаг Кергелен - одно из самых удаленных мест на планете. Добраться сюда можно только по морю, никакого авиасообщения с окружающим миром у островов нет.

23. Острова были открыты в 1772 году, и их посещали многие ученые, биологи и даже капитан Кук, который останавливался на архипелаге в 1776 году.

24. Официально путь от Реюньона до Кергелена на редких судах, плывущих сюда прямиком, занимает шесть дней. На деле оказывается, что путешествие может занять целый месяц - в зависимости от того, на каком корабле плыть.

25. Чаще всего на архипелаг ходят суда, которые развозят по удаленным островам ученых (но идут такие корабли с остановками, заходя во все окрестные порты), куда реже попадаются роскошные круизные лайнеры.

26. Как и в Антарктике, здесь круглый год живет большое количество ученых и инженеров из Франции (формально острова относятся к ее юрисдикции), но из развлечений, помимо суровой природы, у них только станция спутниковой связи да метеорологические вышки.

Острова Питкэрн, Британские заморские территории

27. Маленькая точка в южной части Тихого Океана, Питкэрн расположен ближе всего к Таити и островам Гамбье, но даже до них несколько сот километров плавания.

28. Остров - последняя британская территория в Тихом океане, и численность его населения составляет около 50 человек. Многие из них - прямые потомки членов экипажа знаменитого корабля HMS Bounty.

29. HMS Bounty известен тем, что в 1789 году отправился в плавание, однако на корабле произошел бунт, мятежники были вынуждены высадиться на острове, и тот так им понравился, что они решили остаться на Питкэрне навсегда, а корабль сжечь. Сейчас островитяне живут за счет фермерства, рыбной ловли и продажи редких почтовых марок коллекционерам.

30. На острове нет аэропорта, и поэтому добираться сюда приходится на суднах из Новой Зеландии, которые ходят крайне редко и проводят в пути около десяти дней.

Алерт, Канада

31. Алерт - деревня всего в 500 милях от Северного полюса. Считается, что это самый северный постоянно обитаемый населенный пункт в мире, а также один из самых недружелюбных.

32. Температуры в Алерте суровы: только два месяца в году (июль и август) имеют среднюю положительную температуру воздуха. Зима длится почти круглый год, а средняя температура февраля (самого холодного месяца) составляет -33,4 °C. Ко всем прочим сложностям жизни на Алерте прибавляется световой режим: здесь бывает либо вечная полярная ночь, либо полярный день.

33. Ближайший город - в 2000 км, а крупные города типа Квебека - в два раза дальше, и, хотя из-за военно-стратегического назначения города в Алерте есть аэропорт, существование его несколько бессмысленно: регулярное сообщение тут практически невозможно из-за плохих погодных условий.

Округ Мотуо, Китай, Тибетский автономный регион

34. Чтобы добраться до Мотуо, нужно преодолеть немало трудностей. Большая часть пути лежит через замерзшие тибетские перевалы, преодолеть которые можно только пешком. Будто этого мало: впереди - страшный и скрипучий 200-метровый подвесной мост. Область, в которой расположен округ, известна своими невероятными красотами (согласно буддийским источникам, именно здесь находится Священная земля) и удивительными растениями. Здесь рай для любителей ботаники - можно увидеть десятую часть всей флоры Китая.

35. В Мотуо пытались построить дорогу, но это оказалось невозможно из-за оползней, лавин и сложного ландшафта. Последняя попытка была предпринята в 1990-х годах, но дорога не продержалась и нескольких недель - завалило оползнем. Поэтому округ по-прежнему крайне труднодоступен.

Тристан-да-Кунья, Британские заморские территории

36. Тристан-да-Кунья - это группа островов, больше известная как самый удаленный архипелаг на планете. В 2014 году население острова составляло всего 297 человек. Все они - потомки высадившихся на острове с 1816 по 1908 год восьми мужчин (шотландца, голландца, двух англичан, двух итальянцев и двух американцев) и семи женщин (пять мулаток: четыре с острова Святой Елены, одна из Кейптауна - и двух ирландок).

37. На острове есть школа, госпиталь, музей и даже туристический офис. Население добывает лобстеров и выращивает картофель. Редким посетителям рады, хотя добраться сюда непросто.