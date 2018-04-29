Доводы о создании военной базы США на Каспии преждевременны - МНЕНИЕ ИЗ АСТАНЫ

Вопрос о возможном создании американских баз на Каспии значительно активизировался в экспертном сообществе после того, как сенат Парламента Казахстана ратифицировал протокол, позволяющий использовать порты Курык и Актау на Каспийском море для переброски американских военных грузов в Афганистан.

Известно также, что соглашением о военном сотрудничестве между Казахстаном и США на 2018-2021 годы, подписанным в сентябре 2017 года, предусматривается и строительство военной базы НАТО в Актау.

Согласно предположениям аналитиков, размещение американских военных баз на Каспии может быть возможно в случае, если Астана нарушит договор, подписанный четыре года назад между пятью прикаспийскими государствами о недопустимости присутствия там войск стран, которые не имеют отношения к Каспию.

Чтобы внести ясность в этот вопрос, Day.Az обратился к казахстанскому эксперту Андрею Шенину.

По мнению казахстанского аналитика, делать однозначные выводы в этом вопросе преждевременно.

"Казахстан - независимая страна с собственной многовекторной политикой, где США, в отличие от России, не воспринимаются геополитическим соперником.

Разговоры о транзитном пункте на Каспии могут идти в контексте новых планов США по Афганистану, поскольку новая администрация планировала несколько нарастить группировку войск для решительной победы над "Талибаном", "Сетью Хаккани" и ""ИГ" в Хорасане". Суть в том, что у США есть всего три маршрута поставок - через Россию, Пакистан и Центральную Азию. Через Россию сейчас поставки идти не могут в силу политических причин, через Пакистан - тоже сложности, поскольку США "давят" на Исламабад с целью заставить их ослабить поддержку талибов, и остается последний вариант - через Центральную Азию.

Возможно, это является основной целью, а уже увеличение военного присутствия - сопутствующим бонусом. Конечно же, в случае гипотетического создания там военной базы (хотя, надо еще разобраться, что означает термин "военная база") реакция России и Ирана будет резко негативной с применением соответствующих мер", - подытожил эксперт, добавив, что создание американских военных баз на Каспии не в интересах пяти прикаспийских государств.

Матанат Насибова