Азербайджанец примет участие в парламентских выборах в Турции
Проживающий в Турции выходец из Азербайджана Самир Искендероглу, выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах в Турции от правящей партии Справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщил Trend сам Искендероглу, передает Day.Az.
По словам Искендероглу, парламентские выборы в Турции, которые состояться 24 июня текущего года, являются очень важными в отличие от предыдущих выборов.
"Надеюсь, что смогу победить на выборах в Турции", - сказал Искендероглу.
Отметим, что Искендероглу с конца 2010 года проживает в Турции и является главой департамента по внешним связям Ассоциации молодых предпринимателей Анкары.
Отметим, что в досрочных парламентских и президентских выборах, которые пройдут в Турции 24 июня, примут участие 11 политических партий.
Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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