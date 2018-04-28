Бесконечный кризис жанра «радикалов»: критиканствовать – не мешки ворочать

Кризис жанра в рядах отечественной радикальной оппозиции замечен давно не мною. Но количество статей на эту тему ожидаемо не привело к качественным изменениям в словах и действиях господ, весьма прибыльно для себя работающих критиканами. Это не наказуемо, но крайне смешно. Особенно с учетом того, сколь велики амбиции и самомнение этих членов узкого кружка отрицающих очевидное.

Сейчас они пребывают в состоянии крайней печали и грусти. Вон в Армении оппозиция собирает на свои митинги сотни тысяч граждан, а на сходки отечественных "радикалов" на стадионе "Мехсул" едва собирается пара тысяч человек, включая активистов разных оппозиционных партий, журналистов, полицейских и журналистов. Как тут не завыть от грусти и печали?! Ничего ведь иного не остается.

Точно также, помнится, отечественные "радикалы" в свое время пытались спекулировать на теме "оранжевой революции" в Украине. Тогда среди отечественных оппозиционеров вдруг стал очень популярен оранжевый цвет. Тенниски, майки, флаги - всего этого в арсенале оппозиционеров оказалось очень много. А еще, напомню, тогдашний башган "Мусават" Иса Гамбар красовался с оранжевым шарфом на сцене, установленной на Майдане Незалежности.

Кроме того, между "Мусават" и партией "Наша Украина", которую возглавлял тогда Виктор Ющенко, был подписан документ о сотрудничестве. И чем все это закончилось для наших "радикалов"? Ничем. Тогда и позже, как и сейчас, они могут бесконечно долго копировать внешние атрибуты революционных перемен в иных странах, но они не в состоянии обеспечить главное - уважение к себе подавляющего большинства граждан нашей страны.

Его нет. Потому, собственно, и митинги "радикалов" собирают ничтожно малое число посетителей. А подавляющее большинство азербайджанцев, как показали итоги президентских выборов, всячески поддерживают политику, претворяемую в жизнь Президентом Ильхамом Алиевым. Это настолько же очевидный и бесспорный факт, как и наступление утра после ночи. Хотя, безусловно, господа "радикалы" традиционно готовы оспаривать даже это.

При этом особые надежды они связывали с тем, что у руководства Азербайджана вдруг появятся какие-то проблемы с руководством ведущих мировых держав. Но и тут их ждало жесточайшее разочарование. Президент России Владимир Путин, как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган были в числе первых, поздравивших Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах.

А потом премьер-министр Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй поздравила находившегося с визитом в этой стране Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с победой на президентских выборах. Сам визит главы нашего государства в Великобританию можно назвать одним словом - блестящий. Ведь в его ходе был отмечен особый вклад, который вносит Азербайджан в поддержку миротворческих операций в Афганистане и указано на то, что такая поддержка азербайджанской стороны крайне важна для укрепления международной безопасности в регионе и мире. Кроме того, имело место подписание нового соглашения между азербайджанской госкомпанией SOCAR и британской компанией BP о разделе продукции для совместной разведки и разработки на блоке D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия. Это еще один важный шаг для укрепления перспективного двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией.

А тем временем, и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель также поздравила Ильхама Алиева с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. "Я поддерживаю дальнейшее углубление связей между нашими государствами и обществами. Германия и впредь готова как партнер поддерживать Азербайджан на пути политической и экономической модернизации", - говорилось в тексте ее поздравительного послания.

Ранее президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер также поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост Президента Азербайджана. "Германия и впредь останется надежным партнером Азербайджана. Мы намерены вместе расширять наши двусторонние отношения. Азербайджан и в будущем всегда может рассчитывать на поддержку Германии в процессе реализации намеченных реформ", - говорилось в его послании.

Кроме того, важно отметить и то, что председатель КНР Си Цзиньпин отправил телеграмму Ильхаму Алиеву, поздравив его с переизбранием Президентом Азербайджана. Си Цзиньпин отметил, что Китай обращает большое внимание на развитие отношений между Китаем и Азербайджаном, готов совместно с Азербайджаном продвигать сотрудничество двух стран во всех сферах на благо двух стран и их народов.

И это были не просто слова. На уходящей неделе они были закреплены конкретными шагами. В Пекине в пятницу, 27 апреля, состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Китая. По итогам этой встречи между министерством обороны Азербайджана и Китая был подписан документ об оказании военной помощи.Таким образом, мы видим развитие не только политических и экономических, но и военных отношений между нашими странами.

На кого, видя все это, оставалось уповать отечественным "радикалам"? На США. Но и тут их ожидал предсказуемый крах надежд. Президент США Дональд Трамп направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. "Уважаемый господин президент, я намерен работать с вами во многих областях, представляющих взаимный интерес для американского и азербайджанского народов", - говорилось в послании президента США.

Таким образом, мы видим, что Азербайджан под руководстовом Президента Ильхама Алиева являет собой пример успешно развивающегося государства, расширять взаимовыгодные отношения с которым стремятся все государства мира, включая ведущие мировые и региональные державы. Признать это, ясное дело, отечественные оппозиционеры не могут. Но и придумать что-то, способное опровергнуть очевидное, у них тоже не получится. В итоге они озвучивают откровенную чушь. И это доказательство того, что кризис жанра в их рядах никогда не закончится. А значит, и желающих слушать привычный бред лузеров также мало, кому будет интересно.

Акпер Гасанов